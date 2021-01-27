Ordulu iki mühendislik öğrencisi hurda aracı 15 bin liraya yeniledi

Ordulu iki arkadaş, üniversiteyi makine mühendisliği bölümünde okurken; 30 yaşında ve yürüyen bir aksamı olmayan hurda niteliğindeki Serçe'yi 15 bin liraya alarak, trafiğe çıkmaya hazır hale getirdi.

Makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ordulu iki arkadaş, hurda aracı 15 bin liraya aldıktan sonra kendi işçilik ve malzemelerle 2.5 ayda toparladı.

Öğrenciler, bu deneyimle hem kendilerini geliştirme imkanı buldu hem de artık ulaşım sorunu gideren bir araca sahip oldu.

30 YAŞINDAKİ SERÇE UÇMAYA HAZIR

Hurda olarak satın aldıkları 30 yaşındaki aracı, öğrenci bütçeleriyle biriktirdikleri 15 bin lirayla adlıkları malzemeler ile kendileri restore eden iki öğrenci, otomobili trafiğe çıkarttı

10 YILDIR ARKADAŞLAR

10 yıldır arkadaş olan 23 yaşındaki Bedirhan Uygun ile aynı yaştaki Oğuzhan Çakır, araçlara olan meraklarından dolayı üniversitede makine mühendisliği bölümlerini tercih etti.

İKİSİ DE FARKLI ÜNİVERSİTELERDE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ OKUYOR

Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bedirhan Uygun, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görürken, arkadaşı ise Kocaeli’de aynı bölümü kazandı. Araçlara olan meraklarını anlatmak için bir video platformundan kanal açarak, bilgiler veren iki arkadaş, sonrasında ise kendi bütçeleri ile hurda bir aracı toplamaya karar verdi.

SERÇE, KOCAELİ'DE TOPLANDI

Bir süre önce İstanbul’da bulunan bir tanıdıklarından düşük bir fiyata hurda haldeki 1990 model ’Serçe’ marka otomobil satın alan iki öğrenci, çekici ile aracı Kocaeli’ne getirerek, bir sanayi ustasının malzemelerini kullanıp toplamaya başladı.

2.5 AYDA TRAFİĞE HAZIR HALE GELDİ

İlk aldıklarında sadece kupası, motoru ve şanzımanı bulunan ancak çalışmayan araç üzerinde 2.5 ay çalışıp, öğrenci harçlıklarından da biriktirdikleriyle malzemeleri satın alıp, 15 bin lira para harcayarak kullanıma hazır hale getiren Bedirhan ve Oğuzhan, trafik muayenesini ve sigortasını yaptırdıkları aracı günlük olarak kullanmaya başladı.

“USTALARA BAŞVURMADAN KENDİMİZ TOPARLADIK”

Projenin, kendilerini meslek hayatında da geliştirdiğini ve bilmedikleri bazı şeyleri bu sayede öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Bedirhan Uygun, “Araç 1990 model Serçe. Bizim aldığımızda bu araç hurda haldeydi ve içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece kaportası vardı, onun dışında tüm işlerini anladığımız kadarı ile biz kendimiz yaptık. Çok fazla ustalara başvurmadan, Kocaeli’de bir ustamızın iş yerinde, ustamızın aletlerini de kullanarak bu aracı biz kendimiz toplamaya çalıştık.” dedi.

“15 BİN LİRAYA ÇALIŞIP YÜRÜYEN BİR ARAÇ ORTAYA ÇIKTI”

Aracın, şu anda trafik muayenesinin olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu aktaran Uygun, “Bu aracın, muayene ve sigorta ücreti hariç 15 bin lira kadar maliyeti oldu. Bizim için en gurur verici nokta ise eski ve klasik niteliği olabilecek bir aracın yeniden kazandırılması oldu. Bu araçları hurdaya ayırıp satıyorlar. Biz bunu yeniden ekonomiye kazandırmak adına, çöpe gitmesine gönlümüz el vermedi. Şu anda yeniden trafiğe çıkarttık ve diğer araçlar gibi gündelik olarak kullanıyoruz. Bunları yaparken de tamamıyla öğrenci bütçesi ile yaptık diyebiliriz. Tüm işlemlerini kendimiz yaptığımız için çok fazla maliyetimiz olmadı.” şeklinde konuştu.

“ARACI ALDIĞIMIZDA İÇERİSİ KOMPLE BOŞTU VE ÇALIŞMIYORDU”

Fatsalı Kocaeli Üniversite Makine Mühendisliği öğrencisi Oğuzhan Çakır da otomobillere olan ilgilerinden dolayı üniversite bu bölümü seçtiklerini ifade etti. Açtıkları kanalda, otomobilin yapım aşamasını paylaşarak, bu tür projeleri insanlara duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Çakır, “Bu nedenle bu aracı alarak, projesine başladık. Aldığımızda araç içerisi boş durumdaydı ve 2.5 yıldır kullanılmıyordu. Motoru da çalışmıyordu, çekici ile İstanbul’dan Kocaeli sanayisine götürdük. Sanayide temizlik ve onarımlarını yapıp, hazır hale getirerek, trafiğe uygun şekilde tamamladık. Bu aracın yapım aşamalarını da kendi kanalımızda paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.