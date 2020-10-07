Ordu ili fındık üretiminden sonra, bu yıl 8 bin ton rekolte beklediği kivi üretiminde de iddialı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivi rekoltesinde artış beklediklerini belirterek, Ordu kivisinde yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca, Ordu kivisi coğrafi işaret olarak tescillendi. Kivi ayrıca, fındıktan sonra kentin ikinci en çok girdi sağladığı tarım ürünü olarak öne çıktı.

"KİVİ HASAT ZAMANINA 1 AYDAN AZ ZAMAN KALDI"

Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde yaptığı açıklamada, kivi hasat zamanına bir aydan daha az bir sürenin kaldığını kaydetti.

Özellikle kalite yönünden de bu sene kivinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Uzunlar, "Geçen sezon Ordu'da 7 bin 100 ton kivi hasat edilmişti. Bu sezon ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Ordu'nun fındığından sonra kivisi de revaçta VİDEO

ÜRETİCİ KİVİLERİ 6 LİRADAN SATIŞA ÇIKARTACAK

Uzunlar, kivi fiyatlarının da yüksek olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, üreticinin 5-6 lira gibi çok iyi fiyattan ürünlerini satacağını vurguladı.

“KENT EKONOMİSİNE 300 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANACAK”

Yusuf Uzunlar, kivinin Ordu ekonomisine önemli katkılar sunduğuna işaret ederek, "Kivi hasadı sonrası kentin ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira bir para girmiş oluyor. Bu para da başta esnaflar olmak üzere herkese fayda sağlıyor. Özellikle fındığın ardından kivi hasadının başlamasıyla birçok üretici ekstra para kazanmış oluyor." diye konuştu.