Organize Sanayi Bölgeleri’ne yeni düzenleme getirildi

OSB Uygulama Yönetmeliği'nde, talepler ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik, günümüzün şartlarına uygun ve çözümcü düzenlemeler yapıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), bulundukları kentteki ekonomi, sanayi ve istihdam için önemli bir güç. Bu oluşumlar, oldukça büyük bir alanda bulunduklarından ve farklı ihtiyaçları olduğundan kendi içinde bulunan sanayi sitelerinin temsilcilerinin dışında ve kamu yetkilileri tarafından da yönetiliyor.

OSB yönetim kurulları, uygulama yönetmeliğinde yazan kurallar çerçevesinde, belirli aralıklarla toplanarak ortak kararlara imza atıyor.

UYGULAMA YÖNETMENLİĞİ SANAYİ BAKANLIĞINCA HAZIRLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle gerek OSB'lerden gerekse sanayicilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

OSB GENEL KURULLARINA İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ KATILACAK

Buna göre, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine olanak sağlandı.

SANAYİ PARSELLERİNDE EMSAL DEĞERİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmeliğin emsale ilişkin düzenlemeleri güncellendi. Emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar (emsale dahil edilecek/edilmeyecek alanlar, bodrum katlar, asma kat, emsal harici alanlarda yüzde 30 sınırlaması) sanayi yapılarının proses zorunlulukları ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dikkate alınarak yeniden düzenlendi ve detaylandırıldı.

SANAYİ PARSELİ KULLANIMALANLARININ DIŞINDAKİ KULLANIMDA FARKLI HÜKÜMLER DEVREYE GİRECEK

Yönetmeliğe sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm eklendi.

OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındı.

DEĞER ARTIŞ PAYI OSB’LER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Ayrıca imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmaması için istisna getirildi.