Orman köylülerine sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinde yaşayarak faaliyetlere katılanlara destek sağlanacak.

AA

Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlar, 3 aylık ikamet süresinden sonra orman köylülerine sağlanan desteklerden faydalanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Krediden yararlanmanın kriterleri esnetildi

Buna göre, ferdi krediden yararlanacaklar için kullanılan "aile" ifadesi "hane halkı"olarak değiştirildi.

Düzenlemede hane halkı "aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk" olarak tanımlandı.

Proje tutarı oranları değiştirildi

Sosyal kredi niteliği taşıyan ve yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı, proje tutarının en az yüzde 3'ü oranında, kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak sosyal amaçlı projelerde öz kaynak katkısı da proje tutarının en az yüzde 10'u oranında uygulanacak.

Başvuru yapanların ikamet süre sınırları 1 yıldan 3 aya ekilecek

Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi 1 yıl yerine 3 ay olarak uygulanacak.

Düzenlemeyle söz konusu kimselerin de desteklerden yararlanabilmelerinin önü açıldı.

Desteklerden faydalanan orman köylülerinin taksitlerini geri ödedikleri Ziraat Bankası hesabından ilgili orman bölge müdürlüğü özel bütçe hesabına aktarımlar aynı gün yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)