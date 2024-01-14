Orman ve köyler ekonomiye katkı yapacak! 26 ekoturizm alanı daha hayata geçiriliyor Türkiye'de 99 ekoturizm rotası var. Ormanların, küreselleşen dünyaya uyumunu sağlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hayata geçirilecek.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2021'de "Ekoturizm Eylem Planı" devreye alınmıştı.

2021-2025 dönemini kapsayan eylem planı çerçevesinde ise 110 ekoturizm rotasının devreye alınması hedeflendi.

Bugün itibarıyla sayısı 99'a ulaşan rotalara bu yıl 26 ekoturizm alanı daha eklenecek ve böylece söz konusu hedef aşılmış olacak.

Yıllık 2 milyar lira katkı

Bu alandaki çeşitlendirmeler ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak.

Amaç ürün çeşitliliği

Türkiye'de seyahati artırmanın yanı sıra ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Hazırlık çin toplantı ve eğitimler planlandı

Eylem planı bütçesinde en fazla pay "ekoturizme uygun sahaların tespiti ve planlaması" ve "orman parklarına entegre ekoturizm planlarının hazırlanması"na ayrılırken bunu, "ekoturizm imkanlarının geliştirilmesi maksadıyla tanıtımı" ve "ilgili kuruluşlar ve gruplarla toplantı ve eğitimler" izledi.

Bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hizmete sunulacak

Bu alanlar; Adana, Çorum, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Düzce, Yalova, Çanakkale, Uşak, Elazığ, Eskişehir, Kahramanmaraş, Giresun, Tekirdağ, İzmir, Kastamonu, Sivas, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Kocaeli, Batman, Gümüşhane ve Karabük'te yer alacak.

Ekoturizmde 2028 hedefi 200'e alanları çıkartmak

Plan çerçevesinde 2028'e kadar ekoturizm alanlarının sayısının 200'e ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye'de Adana'dan Ankara'ya Balıkesir'den Çanakkale'ye, Elazığ'dan Erzurum'a, Kahramanmaraş'tan İstanbul'a, Zonguldak'tan Muğla'ya, Konya'dan Şanlıurfa'ya kadar 54 ilde ekoturizm alanı bulunuyor.

Dünyada ekoturizm

Dünya genelinde 1998'de 45 milyon olan ekoturizm seyahati gerçekleştiren kişi sayısı, 2010'da 70 milyona ve 2023'te 95 milyona çıktı. Bu yıl 98 milyona ulaşacağı tahmin edilen ekoturizm seyahati yapan kişi sayısının 2030'da 125 milyona yükselmesi bekleniyor.

Ekoturizm faaliyeti içerisinde Ürdün, Kosta Rika, Norveç, Peru, Avustralya, Yeni Zelanda, Nepal ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)