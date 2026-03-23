Orta Doğu gerilimi küresel piyasaları sardı: Hafta satış baskısıyla başladı

Jeopolitik gerginlikler, finans dünyasında olumsuz yankılanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Bölgedeki gerilimlerin beklenenden daha uzun zamana yayılabileceği endişeleri sürerken, enerji arzına yönelik risklerin petrol fiyatlarında yarattığı oynaklık, küresel enflasyon görünümü üzerindeki etkisini belirginleştirdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatlarında görülen sert yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin değerlendirmeler, piyasa beklentilerinde daha net şekilde fiyatlanmaya başladı.

ABD'de enflasyonun hızlanabileceği öngörülerinin artmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu yıl için ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri ortadan kalktı. Çatışmaların uzayabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla piyasa fiyatlamaları sıkılaşma olasılıklarına kaymaya başladı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YAKLAŞIK 8 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Fed'e ilişkin gevşeme öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin uzun süreceğine ilişkin endişeler tahvil, hisse senedi ve altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Artan enflasyon riskleriyle beraber ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,4180'e çıkarak 29 Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 4,40'ta dengelendi. Dolar endeksi de 100 seviyesi civarındaki güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelere paralel olarak Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.

Geçen haftayı yüzde 10,4 değer kaybıyla 4 bin 494 dolardan tamamlayan altının onsu, yeni haftaya da satıcılı başladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 bin 350 dolara inerek yılbaşından bu yana elde ettiği getiriyi neredeyse sıfırladı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin azalması ve çatışmaların şiddetlenebileceğine yönelik sinyaller petrolde arz endişelerini tetiklemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 108,7 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu risklerle ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı.

AVRUPA'DA TAHVİL FAİZLERİ SON 15 YILIN ZİRVELERİNDE

Enerji fiyatlarından kaynaklı Avrupa'da artan enflasyon endişesi merkez bankalarının politika adımlarına yönelik "şahin" öngörüleri güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ayki toplantısında faiz artırımına gidebileceği beklentileri yüzde 78 ihtimalle fiyatlanmaya başladı.

Artan enflasyon endişeleri bölge tahvil piyasalarında yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 ile Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’e yaklaşarak Temmuz 2008'den bu yana ilk kez zirveyi test etti.

ALMANYA

Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2011’den bu yana ilk kez yüzde 3’ün üzerine çıkarken, İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,58 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından G7 ülkeleri adına Orta Doğu'daki mevcut bağlama ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve ona bağlı kilit su yolları başta olmak üzere deniz rotalarının ve seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanırken, enerji tedarik zincirlerinin emniyetinin ve enerji piyasalarının istikrarının korunması istendi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) üyelerinin 11 Mart'ta petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına karar verdiği hatırlatılan açıklamada, "Küresel çapta enerji tedarikinin sağlanmasını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Avrupa'da, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif başlarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak mart ayı tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları

18.00 Euro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi