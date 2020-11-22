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- Oruç Reis, 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak
Oruç Reis, 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, son yayınlanan yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile birlikte, 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacağı açıklandı.
- AA
- 22.11.2020 - 00:20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.
8 BİN KİLOMETREYE YAKLAŞIK 3 BİN KİLOMETRE DAHA
Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."