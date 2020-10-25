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    Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeni çalışma alanı olan Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.
    • AA
    • 25.10.2020 - 03:15
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    Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

    22 Ekim'de ilan edilen NAVTEX'le Kaş, Fethiye, Marmaris ve Rodos Adası arasında kalan bölümde sismik araştırma faaliyeti yürüten Oruç Reis Gemisi'nin yeni görev yeri belirlendi.

    RODOS'UN GÜNEYİNDE DEVAM

    Yayınlanan yeni NAVTEX ile Oruç Reis Rodos Adası'nın güneyinde görevine devam edecek.

    4 KASIM'A KADAR SÜRECEK

    Navtex ile bölgedeki diğer gemilerden koordinatları bildirilen alanda çalışacak Oruç Reis ve beraberindeki destek gemilerinden en az altı deniz mili uzaktan geçilmesi istendi.

    4 Kasım tarihine kadar sürecek araştırma faaliyeti ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilecek.

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