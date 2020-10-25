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Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeni çalışma alanı olan Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.