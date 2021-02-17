OSB'ler teşvik avantajlarıyla yatırımcıları çekiyor

Organize sanayi bölgeleri, yatırım teşvik avantajları ve bürokrasiden uzak "tek durak ofis" hizmeti anlayışıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye'de aynı alanda faaliyet gösteren fabrika ve büyük üretim merkezleri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir araya geliyor. Yatırımcılar da teşvikler ve muafiyetler nedeni ile bu alanlara kayıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'de tarıma dayalı olanlar da dahil 347 OSB bulunduğunu söyledi.

“OSB’LERDEKİ YATIRIMCILAR TEŞVİK VE MUAFİYETLERDEN YARARLANIYOR”

Kütükcü, OSB'lerdeki yatırım fırsatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacağa göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler de var."

"OSB'LERE YATIRIMCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR"

Kütükcü, Türkiye'nin geçen yıl ilk defa ilçe bazlı teşvik sistemine geçtiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yapılan düzenlemeyle il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla ilçe bazlı teşvik sistemine geçildi. Bu düzenlemeden 30 OSB'miz de pozitif etkilendi. Bu OSB'lerimizde yatırım yapan yatırımcılarımız, 1 Ocak itibarıyla OSB'nin bulunduğu ilin iki alt bölgesinin teşvik imkanlarından yararlanacak. Örneğin, bölgesel teşvik sisteminde 3'üncü Bölge'de yer alan bir şehrimizde yatırım yapacak vatandaşımız, yatırımını aynı ilin bir ilçesinde yaparsa 4'üncü Bölge'nin, ilan edilen ilçesindeki bir OSB'de yaparsa 5'inci Bölge'nin yatırım teşvik imkanlarından faydalanacak."

2020'NİN İKİNCİ YARISINDA 1.840 YENİ SANAYİ PARSELİ TAHSİS EDİLDİ

Türkiye'nin planlı sanayi alanları niteliğindeki OSB'lere yatırımcı ilgisinin devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, 2020'nin ikinci yarısında yatırımcılara 1.840 yeni sanayi parseli tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.