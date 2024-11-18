OSB'lerde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep yapıldı

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) başlattıkları süreç kapsamında bu ay 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu belirtti.

Bakan ​​​​​​​Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YATIRIM YERLERİ BAŞVURU İMKANINI KOLAYLAŞTIRDIK"

Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti: