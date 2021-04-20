Osmancıklı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı hatırlatıldı

Çeltik ekimi yapan veya yapmak isteyen üreticilerin çeltik ekim ruhsatını alması zorunlu ve çeltik ekim ruhsatı almayan üreticiler için uygulanacak ceza miktarı da dekar başına 167 ile 339 lira.

Çorum'a bağlı Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, ruhsat alım bedelinin ise dönüm başı 5 lira olduğu hatırlatılan açıklama yayınlandı.

Çeltik ekim ruhsatı almanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, kayıt dışı çeltik ekiminin ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.

RUHSAT ALMAYANA CEZA VAR

Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Osmancık Çeltik Komisyonu Başkanlığı tarafından çeltik ekim ruhsatı başvuruları alınmakta olup 15 Şubat 2021’de başlayan başvuru süresi 30 Nisan 2021 tarihinde sona ermektedir. 2021 yılı çeltik ekim ruhsatiye ve sıhhi tedbir dönüm ücreti 5 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimizden bir önceki yıl ekmiş oldukları ekim alanlarında herhangi bir değişiklik yok ise ruhsat için herhangi bir belge istenmemektedir. Ekim alanlarında bir değişiklik olduğu takdirde tapu kayıtları istenmektedir. 3039 sayılı kanun ve bu kanunun 11. maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı kanunun hükümlerince ruhsatsız ekim yapan çiftçilerimiz hakkında 167 lira ile 339 lira arasında idari para cezası ve çeltik bitkisinin kurutulmasına kadar uzayan cezai işlemler uygulanacaktır." denildi.

ÇELTİK RUHSAT SAYISI VE ÜRETİM MİKTARI

Osmancık’ta 2019 yılı içerisinde 22 bin 276 dekar alanda 797 çiftçiye, 2020 yılı içerisinde ise 22 bin 833 dekar alanda 778 çiftçiye çeltik ekimi için ruhsat verildi. Çeltik üretimi 2019 yılında 17 bin 377 ton olurken, 2020 yılında ise bu rakamın 19 bin 639 tona yükseldiği bildirildi.

Çorum Kızılırmak havzasında bulunan Dodurga ilçesinde yaklaşık 6 bin dönüm, Kargı İlçesinde yaklaşık 14 bin 300 dönüm, Laçin İlçesinde yaklaşık 5 bin 300 dönem çeltik arazisinde 2020 yılında üretim gerçekleştirildi.

Çeltik ekim ruhsatı almanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, kayıt dışı çeltik ekiminin ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.