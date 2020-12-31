Osmangazi Belediyesi asgari ücreti 3 bin 835 lira yaptı

Osmangazi Belediyesi asgari ücreti 3 bin 835 lira yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Dündar, belediye çalışanlarına yeni yıl öncesi zam müjdesi verdi.

Bursa Osmangazi Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyede çalışan 1918 personel için yapılan sözleşme ile Osmangazi Belediyesi, personel maaşlarına yüzde 25 ile 47’e varan oranlarda bir iyileştirme yaptı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 835 LİRA OLDU

Bin 257 lira zam ile birlikte Osmangazi’de en düşük maaş 3 bin 835 liraya yükseldi. Belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna çalıp, meşaleler yakarak kutladı.

"BEREKETLİ OLSUN"

Çalışanların ‘En büyük başkan bizim başkan’ şeklinde tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Personelimize, yüzde 25’den yüzde 47’e varan oranlarda bir iyileştirme gerçekleştirdik. En düşük ücretimiz 3 bin 835 lira oldu. Yani 1257 lira zam yapmış olduk. Türkiye’de bu maaşları veren başka belediye yok. Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı nasip etsin.” dedi

Osmangazi Belediyesi asgari ücreti 3 bin 835 lira yaptı VİDEO