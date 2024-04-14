Osmangazi Köprüsü’nden yeni rekor: Bir günde 117 bin 537 araç geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nden bir günde 117 bin 537 aracın geçerek rekor kırıldığını bildirdi.

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Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürdü. Yılın ilk uzun tatili olması ve tatil sezonunu açılışına denk gelmesi nedeni ile şehirler arası yolculuklar arttı.

Trafiğin yoğunlaşmasına neden olan araçlar, köprü ve paralı yol geçişlerinde de artışa neden oldu.

Bu aşamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Osmangazi Köprüsü’nden günlük geçiş rekorunun kırıldığını açıkladı.

Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yapılan Osmangazi Köprüsü’nün yeni araç geçiş rekoru 117 bin 537 araca yükseldi.

"Bir günde 117 bin 537 araç geçiş sayısı"

Bakan Uraloğlu, yayınladığı mesajında yeni rekoru "Osmangazi Köprüsü’nde Yeni Rekor... Bir günde 117 bin 537 araç geçiş sayısı." sözleriyle duyurdu.