Osmaniye'de hurdalardan kendisine araç yaptı

Osmaniye'de hurdalardan kendisine araç yaptı

Osmaniye'de yaşayan üniversite görencisi genç, çoçukluk hayalini gerçekleştirerek evdeki malzemelerden kendisine bir araç üretti. Bu arazi aracı gencin bugüne kadar yaptığı 6. araç.

Ali Demircioğlu, 16 yaşından bu yana araç yapmaya çalışıyordu. Üniversitede elektrik elektronik mühendisliğini kazandı. Evdeki hurda parçalardan kendisine arazi aracı yaptı.

Bugüne kadar 6 araç yaptı

Bugüne kadar altı araç yaptığını aktaran Demircioğlu, tasarladığı her araçta kendini biraz daha geliştirerek yenilikler eklediğini söyledi.

Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi 23 yaşırdaki Ali Demircioğlu, evde ve çevresinde kullanılmayan metalleri toplayarak araç yapmaya karar verdi.

Aracı 6 haftada tasarladı

İki motosiklet motoru, karoserinde buzdolabı ızgarası ve çiçek saksısı kullanan, lastiklerini motosiklet, farlarını da eski model bir otomobilden alıp kullanan Demircioğlu, altı haftada buggy tarzı aracı tasarladı.

Test sürüşleri yapıyor

Hurda parçalardan oluşturduğu arazi aracıyla test sürüşlerine çıkan Demircioğlu, aracını geliştirmeyi istiyor.

"Geri dönüşümden kazanılmış malzemeler kullandım"

Son yaptığı aracı da hurda malzemelerden oluşturduğunu belirten Demircioğlu, şöyle devam etti:

"Olabildiğince geri dönüşümden kazanılmış malzemeler kullandım. Aracın mesela yan taraflarında buzdolabı ızgarası var. Farlarımız çiçek saksısından ve yine hurda bir aracın farları. Üzerindeki malzemelerin neredeyse tamamı çıkma malzemeler. Koltuk yine tamamen kendi üretimim, direksiyonumuz zincirden yapıldı. Bu noktada birçok malzemeyi olabildiğince geri kazandırmaya çalıştım.





İkili süspansiyon sistemini kendim geliştirdim

Aracın üzerinde kendi geliştirdiğim ikili bir süspansiyon sistemi var. Bunu geliştirip patentini almak istiyorum.

Elektrikli ve hibrit araç yapma hedefi

İkinci hedefim de içten yanmalı yerine daha fazla elektrikli ve hibrit araçlara yönelmeyi düşünüyorum."

"Bir litre benzinle yaklaşık 28 kilometre gidiyor"



Demircioğlu, yaptığı aracın çift motor tek şaft özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Arazide rahat gidebilen aracının 60-70 kilometre hıza ulaşabildiğini anlatan Demircioğlu, bir litre benzinle yaklaşık 28 kilometre gidebildiğini söyledi.

" Fabrika açıp yerli üretim yapmak istiyorum "

Araç yapımına devam edeceğini belirten Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Bu işi seri üretim haline getirmek ve bir fabrika açıp yerli üretim yapmak istiyorum. Bu noktada artık yaptığım araçlardan edindiğim bilgiler, deneyimler bu yolda ilerlememi sağlayacak.

Islık çalıp, alkışlıyorlar

Aracı ilk sürüşe başladığım zaman insanların tepkisi gayet farklı oluyor doğal olarak. Korna çalanlar, alkışlayanlar, ıslık çalanlar oluyor."