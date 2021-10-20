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- Osmaniye’de sazlı türkülü zeytin hasadı
Osmaniye’de sazlı türkülü zeytin hasadı
- İHA
- 20.10.2021 - 11:07
Çiftçiler zeytin hasadında kendisini yalnız bırakmayan Vali Erdinç Yılmaz'ı “Sayın Valim Hoş Geldiniz” türküsü ile karşıladı.
Toprakkale ilçesinde düzenlenen ve herkesin yüzünü gülümseten hasatta Vali Yılmaz da üreticilerin arasına karışarak zeytin hasadına yardım etti.
ZEYTİN ÜRETİMİ, OSMANİYE'DE YER FISTIĞINDAN SONRA İKİNCİ
Osmaniye’nin tarım ürünleri arasında yer fıstığından sonra ikinci ürün olarak yerini alan zeytin hasadı, Ozan Hatice Abul tarafından seslendirilen “Sayın Valim Hoş Geldiniz” türküsünün dinlenmesinin ardından başlatıldı.
OSMANİYE'DE 5 MİLYON ZEYTİN AĞACI VAR
Osmaniye’de 5 milyon zeytin ağacı bulunduğu ve yıllık 84 bin ton üretim yapıldığı bilgisini veren Vali Yılmaz, eline aldığı tırmıkla hasat yapan üreticilerin arasına karıştı. Tırmıkla bir süre zeytin hasadı yapan Vali Yılmaz, üreticilere bereketli hasat dileyerek hasat bölgesinden ayrıldı.
"OSMANİYE ZEYTİNİ İLERİDE ÇOK ÖNEMLİ YER TUTACAK"
Osmaniye’nin coğrafi yapısı ve iklimin zeytine lezzet kattığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Zeytincilik Osmaniye’mizde çok gelişiyor, talep de çok. Şu anda yaklaşık 5 milyon zeytin ağacımız var. 84 bin ton yıllık üretim yapılıyor. Osmaniye’nin coğrafi yapısı, iklimi, bulunduğu konum zeytinlerimizi çok lezzetli hale getiriyor. Zeytinlerimiz doğal, müdahale olmadan üretiliyor. İnanıyorum ki Osmaniye zeytini ileride gerçekten çok önemli yer tutacak.” diye konuştu.