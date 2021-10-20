Haberler

Ekonomi Haberleri

Osmaniye’de sazlı türkülü zeytin hasadı

Osmaniye’de sazlı türkülü zeytin hasadı

Çiftçimiz bin bir zorlukla yaptığı üretimin en güzel anları olan hasada ayrı bir önem verir. Osmaniye’de de zeytin hasadı bu duygular ve bereket beklentisi ile sazlı türkülü olarak başlatıldı.