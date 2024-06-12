Osmaniye'de üreticiler, karpuzları sıcaktan korumaya aldı Artan sıcaklıklar sadece insanları değil tarım ürünlerini de olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin güneyine doğru gidildikçe etkisini artıran sıcaklar tarlada hasat edilmeyi bekleyen karpuzlar için sorun olmaya başladı.

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Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de aşırı sıcaklar, günlük hayatın yanı sıra tarım ürünlerini de etkisi altına aldı.

Osmaniye'de karpuz üreticileri, ürünlerini gazeteye sarıp, üzerini samanla örterek aşırı sıcağın etkisinden korumaya çalışıyor.

Üreticiler, büyük emekle ektikleri karpuzu, en kaliteli şekilde piyasaya sürmek için sıcakla da mücadele ediyor.

Sıcaktan karpuzun rengi değişiyor

Kadirli ilçesinde hasadı devam eden karpuz da aşırı sıcaktan etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Sıcak havada çok fazla güneşe maruz kalan karpuzun renginin değişmesinin yanı sıra verimi de düşüyor.

Meyve güneş yanığından korunuyor

Meyvede güneş yanığı olmaması için çabalayan çiftçiler, karpuzların üzerine gazete ve saman örterek aşırı sıcaktan korumaya çalışıyor.

"Bu sene aşırı sıcak geçiyor: Ürünün yanma tehlikesi var"

Üreticilerden Erol Büyükkoç, karpuzun olgunlaşmaya başladığını ancak aşırı sıcak nedeniyle ürünün yanma tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Bunun için bazı tedbirler aldıklarını anlatan Büyükkoç, şöyle konuştu:

Ürün yanmasın diye gazete kağıdı ile sardık. Çok fayda göremeyince bu sefer samanla üzerini örttük. Bundan sonra inşallah ürünümüz yanmaz. Geçen senelerde de ara ara sıcak olmuştu ama bu seneki gibi görmedim. Bu sene aşırı sıcak geçiyor.

Güneş koruyuculu ilaç uygulayan var

Mehmet Aksu da 20 dönüme ektiği karpuzu aşırı sıcaktan korumak için güneş koruyuculu ilaç uygulaması yaptığını ifade etti.

Üründe hastalık ihtimali oluşuyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle üründe hastalıkların da çıkabildiğine işaret eden Aksu, ilaçlamayla bunun önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Bu yılı en az zararla atlatmak için mücadele ediyoruz"

İlaçlamanın yarı sıra meyvenin üzerini gazete ve samanla örterek korumaya çalıştıklarını belirten Aksu, bu yılı en az zararla atlatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)