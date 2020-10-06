Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığınca, sadece Türk misafirler için 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için rezervasyonda ve girişlerde HES kodu zorunluluğu kondu.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile geç başlayan turizm sezonu, mevsimini de aşıp uzayınca “Safe Tourism: Güvenli Turizm” sloganıyla “Güvenli Turizm Sertifikası Programı” uygulaması ile dünyaya örnek olan Türkiye, yeni bir tedbir daha aldı.

Şu an için sadece Türk misafirler için geçerli olan otellerde uygulanacak Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğunun ayrıntıları da belli oldu.

HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESİSİNDE İSTENECEK

Tüm konaklama tesislerinde özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi herhangi bir ayrım olmaksızın otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek.

REZERVASYONDA VE KAYITTA HES KODU SORULACAK

HES kodu sorgulamasının hem internet-telefon üzerinden veya yüz yüze rezervasyon yapılırken hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan yani tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

KOLLUK KUVVETİ BİRİMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN VERİ ENTEGRASYONUNDAN SORGULAMA YAPACAK

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu kapsamında koronavirüs tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak.

KORONAVİRÜSLÜ VE TEMASLILAR İZOLASYON ODASINA ALINACAK

Koronavirüs tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler misafir izolasyon odalarına alınacak.

UYGULAMA YABANCI TURİSTLERİ KAPSAMIYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, otellerde zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasının sadece Türk misafirler için geçerli olduğunu, yabancı turistler için geçerli olmadığını belirtti.

"1 EKİMDEN BU YANA UYGULAMADA"

Atmaca, "Normalleşme sürecinde otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Türk misafirlerimiz artık 1 Ekim'den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bize bildirmek zorundalar." dedi.