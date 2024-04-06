Otogarlarda bayram yoğunluğu yaşanıyor! Bilet fiyatları fırladı! Ek seferler yetersiz Toplam 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili bugün başladı. Ziyaret ve tatil için şehirlerarasında yolculuk yapanlar otogarlarda yoğunluğa sebep oluyor. Bilet almayı son dakikaya bırakan yolcular ek seferlerin yetersiz olmasından ve bilet fiyatlarının fırlamasından yana şikayetçi.

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AA

Ramazan Bayramı tatili, yılın ilk ve en uzun tatili olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu tatil ile birlikte turizm sezonu da açıldı.

İdari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinin başladığı bugün şehirlerarası yolculuk da yoğunlaştı.

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Araç ve yolcu hareketliliği arttı

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken, birçok otobüs firması ek sefer koydu.

Bilet bulunamıyor

Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

İstanbul'dan Malatya'ya otobüs bileti 1.250 liraya çıktı

Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1.250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

Vatandaş şikayetçi

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

Polis denetim yaptı

Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)