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    Otogaza 10 kuruş zam

    4 Eylül'den geçerlik olmak üzere otogaza (LPG) 10 kuruş zam yapıldı.
    • AA
    • 03.09.2020 - 23:04
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    Otogaza 10 kuruş zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:

    "04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda  10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

    ÖTV DÜZENLEMESİ

    "Akaryakıt  Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

    04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG Otogazda 3 krş/lt

    Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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