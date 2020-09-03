Otogaza 10 kuruş zam

4 Eylül'den geçerlik olmak üzere otogaza (LPG) 10 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:

"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

ÖTV DÜZENLEMESİ

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 3 krş/lt

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."