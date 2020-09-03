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Otogaza 10 kuruş zam
4 Eylül'den geçerlik olmak üzere otogaza (LPG) 10 kuruş zam yapıldı.
- AA
- 03.09.2020 - 23:04
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:
"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
ÖTV DÜZENLEMESİ
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 3 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."