Otomobil, taksitli satış kapsamına alındı

Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, otomobil piyasasını hareketlendirecek yeni bir adım attı.

Bakanlık, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

OTOMOBİL TAKSİTLE ALINABİLECEK

Güncellenen ve Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek.

120 BİN TL VE ALTINA 60 AY TAKSİT

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.