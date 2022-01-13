Otomobillerin yeni ÖTV oranları açıklandı

Otomobillerin yeni ÖTV oranları belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi yapıldı, karar Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV matrahı arttı ve ara dilimler geldi.

Matrah güncellemesi ve yeni ara dilimlerin etkisiyle otomobillere indirim gelecek. Bu düzenleme, A, B ve C segment pek çok otomobilin fiyatına indirim olarak yansıyacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45,50,80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.

FİYATLARDAKİ ANİ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi yeni ÖTV oranlarıyla birlikte fiyatlardaki ÖTV kaynaklı ani artışların önüne geçilecek.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ün üzerindeki otomobillerin ÖTV matrahında ve ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu otomobillerde eski oranlar uygulanmaya devam edecek.