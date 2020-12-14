Otomotiv ana sanayi üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı

OSD, kasım ve ocak-kasım ayına ait otomotiv ana sanayi üretim, ihracat, satış ve kapasite kullanım oranlarını paylaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından dün yayınlanan kasım ayı sektör verilerine göre, otomotiv ana sanayi üretimi ocak-kasımda yüzde 13 düşüşle 1 milyon 148 bin 240 adet oldu. Otomobil üretimi ocak-kasım arasında yüzde 14 düşüşle 762 bin 743 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv ana sanayi üretimi Kasım'da yüzde 5,4 artışla 143 bin 264 adet, otomobil üretimi kasımda 91 bin 067 adet oldu

OTOMOTİV İHRACATI KASIM AYINDA AZALDI

Avrupa'ya otomotiv ihracatı ekimde 104 bin 93 ile pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra kasımda 101 bin 692 adet verisini verdi.

İhracat ocak-kasımda yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet; otomobil ihracatı yine yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu.

SATIŞLAR ARTTI

Ağır ticari dahil toplam iç satışlar ocak-kasımda yüzde 73 artışla 688 bin180, sadece otomobil satışları yüzde 67 artışla 529 bin 388 adet rakamına ulaştı.

TOPLAM KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

Otomotiv ana sanayi toplam kapasite kullanım oranı 11 aylık dönemde yüzde 63, otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 64, ağır ticaride yüzde 44, traktörde yüzde 48 oldu.