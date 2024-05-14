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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi Otoyol ve köprü ücretleri bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.