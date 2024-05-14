Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Köprü ve otoyollara zam..
Haberi Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurdu.
KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.
Ortalama yüzde 40 ila 60 arasında yapılan zam oranlarından sonra belirlenen yeni tarife, KGM'nin resmi internet sayfasından yayınlandı.
15 Temmuz ve FSM köprülerinde tek yön otomobil 24 TL
Buna göre, 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.
Osmangazi Köprüsü 400 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.
1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise otomobil için 419 lira oldu.
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