Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı

Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgınının dünyadaki ekonomik dengesizliği artırdığını, en zengin 10 iş insanının servetinin arttığını bildirdi.

Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, "Eşitsizlik Virüsü" başlıklı bir rapor yayanlandı.

Aralarında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve Facebook’ın kurucusu Mark Zuckerberg’in de bulunduğu dünyanın en 10 en büyük zengininin servetlerinin, 2020 yılının 18 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında toplamda 540 milyar dolar arttığı belirtildi.

Raporda, koronavirüs salgını sürecince elde edilen bu servet artışının tek başına dünyadaki tüm insanlara koronavirüs aşısı yapılmasını sağlayabilecek seviyede olduğu belirtildi.

İNSANİ YARDIM PROGRAMLARINA VERİLEN KATKI AZALDI

Raporda küresel çapta insani yardım programlarına verilen katkının azaldığı, öte yandan dünyadaki milyarderlerin toplam servetinin ise 2020 yılının 18 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında 3 trilyon 900 milyar dolar artarak toplam 11 trilyon 950 milyar dolara ulaştığı, bunun da G-20 ülkelerini salgınla mücadele amacıyla yaptığı toplam harcamaya eşit olduğu kaydedildi.

Oxfam’ın raporunda 2020 yılında en çok gelir elde eden 32 küresel şirketin karlarına geçici olarak vergi uygulanması halinde toplam 104 milyar dolarlık gelir elde edilebileceği belirtildi.

"EŞİTSİZLİKTEKİ BÜYÜK ARTIŞ"

Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher raporla ilgili olarak, "Kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana eşitsizlikteki en büyük artışa tanık oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.