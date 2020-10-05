OYAK, Akdeniz Kimya ile Chemson’ı birleştirdi, dünyada sektörün en büyüğü oldu

OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında bünyesine kattığı Avusturyalı Chemson’ı “Akdeniz Chemson” markası adı altında birleştirdi.

OYAK, Akdeniz Kimya ile Avusturyalı Chemson’ı birleştirmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu." değerlendirmesini yaptı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “kararlılık dönemi” olarak adlandırdıkları pandemi sürecinde stratejik satın alma ve birleşmelerle gelecek ufuklarını şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi.

AKDENİZ CHEMSON, YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİP ÜRETECEK

Erdem, Akdeniz Chemson’u hali hazırdaki ürün gruplarının yanı sıra, sadece PVC katkı malzemeleri üreticisi olarak kalmayıp; tarım, yapı ve ambalajlama endüstrileri için özellikli kimyasallar üretmeyi hedeflediklerini söyleyerek, farklı sektör ve pazarlar için de yeni ürünler geliştirip üretecek bir şirkete dönüştüreceklerini belirtti.

“ÜRETİMLE BİRLİKTE SATIŞ DA CANLANACAK”

Erdem, “Bu hamlemiz, sadece üretim kapasitemiz açısından değil, satış ve pazarlama faaliyetlerimizde de gücümüze güç katacaktır. Türkiye’de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson’ı birleştirerek 500 milyon dolarlık satış hacmiyle kombine bir şirket olduk. Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır.” dedi.

OYAK'tan yapılan açıklamada, "Faaliyet gösterdiği sektörlerde yarattığı değer ve tasarruf imkanlarını değerlendirmesi ile ön plana çıkan OYAK; Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak. Hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefleyen Akdeniz Chemson, 110 ülkeye satış yapıyor olacak." denildi.