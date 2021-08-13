OYDER: ÖTV düzenlemesi otomobil piyasasını canlandıracak

OYDER, ÖTV matrah düzenlemesinin sektöre hareketlilik katacağını belirterek Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Otomobil fiyatları hızla yükseliyor ve bu yetkili araç satıcılarının cirosuna olumsuz olarak yansıyordu. Yeni Özel türketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi ile birlikte yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

"YENİ ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

“FİYATI 320 BİN LİRAYA KADAR OLAN ARAÇLAR 40 BİN İLE 53 BİN LİRA ARASINDA UCUZLAYACAK”

Mersin, düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin liraya kadar olanlarda 40 bin ile 53 bin lira arasında bir ucuzlama olacağı görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“PİYASA CANLANACAK”

“Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.

Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir.

"YENİDEN YATIRIMIN CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ"

Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."