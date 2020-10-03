Oyuncakçılar, yerli üretim yapmak için kendi OSB'sini kuruyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, pandemi sürecinde ithalatta yaşanan aksaklıklar nedeniyle, yerli üretimi artırmak ve fiyatları ucuzlatmak için Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor.

Bugüne kadar sanayinin pek çok konusunda ihtisaslaşmış organize sanayi bölgeleri kuruldu. Oyuncakçı sektörü de bir arada çalışmanın avantajlarını yaşamak için bir organize sanayi bölgesi kurmak için kolları sıvadı. Bu hamle, hem istihdam sağlayacak, hem üretimi artıracak, hem de fiyatları aşağıya çekecek.

Merdiven altı üretim modern tesislere yönelince kalite de artacak. Çin'e bağımlı olan sektörün artık önü daha açık. Bu halka daha ucuz oyuncak sunulması anlamına da geliyor.

“DESTEK VERİLİRSE 40 MİLYON DOLARLIK OYUNCAK İHRACATI 1 MİLYAR DOLARA ÇIKAR”

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, OSB'ye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Biz 2021 yılında alt yapıyı, 2022 yılında üst yapıyı 2023'te de Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Bize destek verilirse şu anda oyuncak ihracatı 40 milyon dolar, bunu 1 milyar dolara çıkartabiliriz. Çünkü ithalat 550 milyon dolardı. Türkiye'de 550 milyon dolarlık ithalat varsa iç piyasa bunu tüketiyorsa iki yıl içerisinde çıkarılabilecek hedefler." dedi.

2022 yılında faaliyeti geçmesi planlanan OSB için Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), TOY-KOOP, Asrey İnşaat ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) iş birliği yaptı.

“BÖLGEDE İLK ETAPTA 5, DAHA SONRA İSE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK”

TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık, OSB'nin devreye girmesiyle sektörün kümeleşmesi sağlanacağını söyledi. Mıcık, bölgede ilk etapta 5, daha sonra ise 15 bin kişiyi istihdam sağlanacağını söyledi.

“ÇİN'İN YÜZDE 10-15, 20 ALTINDA MALİYETLERE ÇIKARTABİLİYORUZ”

Mıcık, "Oyuncak şu anda aile bütçesine biraz fazla yük getirdi. Türkiye'deki bu fiyat ithalattaki fiyat yükselmesiyle beraber bu sefer iç piyasada bu ürünlerin daha rahat üretilebileceği ve fiyat politikası olarak şu anda devalüasyondan dolayı Türkiye'deki kurun düşmesiyle beraber Çin'in yüzde 10-15, 20 altında maliyetlere çıkartabiliyoruz. Bu da ister istemez Türkiye'deki üretimleri artırdı.” dedi.

“ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ”

Çin'in Şantuğ bölgesinin dünyadaki oyuncak üretiminin yüzde 60 ile 70'ine hakim olduğunu belirten Ender Mıcık, bunun da kümeleşmeyle sağlandığının altını çizdi. Çin'den sonra ikinci üretim üssü olarak burayı düşündüklerini açıkladı.

“OSB, REKABET MALİYETLERİ AŞAĞIYA ÇEKECEK, REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK”

Mıcık, şunları söyledi: "Buradan ham girecek ürün buradan çıkacak. İçimizde matbaacı var, kutulanıp kolilenecek direkt raflarda yerini alacak şekilde piyasaya sunulacak. Bu maliyetleri de çok aşağıya çekecek. Kümeleşmenin en büyük avantajı şu. Bir ürünün her şeyini siz yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Tekerini, motorunu, kartını dışarıdan alabiliyorsunuz, siz sadece ne kalıyor? Elinize bir ürünün dizaynı kalıyor siz sadece ürüne odaklı çalışıyorsunuz. Tek başına bir ürün yaptığınız zaman elinizdeki sermaye ile bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Az metre kare daha çok ürün çıkartıyorsunuz. Bu dışarıdan aldığımız tekerdi, diğer ürünler alakalı bunları dışarıdan aldığınız zaman maliyetler bayağı aşağıya çekiliyor. Bu sefer de rekabetçi bir duruma gelmiş oluyorsunuz."