Özbek hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan şirketlerin sayısı artmana devam ediyor.
Özbek hava yolu şirketi Qanot Sharq'an katılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 90'a çıktı.
Özbekistan'ın Semerkant şehrinden havalanan, 202 yolcunun bulunduğu HH-573 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçak, sabah İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Dış hatlar gelen yolcu katı C1 kapısında yolcular ve uçuş ekibi, İGA personeli tarafından çiçeklerle karşıladı.
Haftada 3 sefer düzenlenecek
Qanot Sharq'ın İstanbul Havalimanı ile Semerkant Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftada 3 sefer düzenleyeceği öğrenildi.
Karşılama töreni yapıldı
Seferlerin başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda bir karşılama töreni düzenlendi.
Karşılama törenine, Qanot Sharq Havayolları Genel Müdürü Nosir Abdugafaruv, havalimanın işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ve İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz katıldı.