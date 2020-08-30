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    Özel okullarda KDV indirimi

    Özel okullarda KDV indirimi

    Özel okullarda yüzde 8 olan KDV indirimi yüzde 1'e çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 01:36
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    Özel okullarda KDV indirimi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sürecinde kapalı olan özel okulların temsilcilerinin KDV, velilerin de indirim talepleri olduğunu, özel okullarla ilgili defalarca toplantı yapıldığını söylemişti. Okulların şartları, ücretleri gibi konularda birtakım çözümleme çalışmaları yapıldığını belirten Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından, beklenen KDV indirimi geldi.

    ÖZEL OKULLARDA KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

    Özel okullarda yüzde 8 olan KDV indirimi yüzde 1'e çekildi.

    Söz konusu indirim, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

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