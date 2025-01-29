Özel okullardaki fiyat artışlarında izlenmesi gereken yol

İHA

Özel okul ücretlerine yapılan yüksek zamlar, velilerin bütçesini zorladı.

Son dönemde özel okullardaki fiyat artışlarının yüksek olması velilerin tepkisini topladı.

Özel okul yetkilileri fiyat artışlarını enflasyon ve maliyetlerdeki artış ile gerekçelendirirken, veliler fiyat artışının kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini savunuyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, bazı özel okulların bunu istismar ettiğini ve velilerin mağduriyetine yol açtığını bildirdi.

VELİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Bu kapsamda özel okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yasalara uymaya davet eden Levent Küçük, fahiş fiyatlarda velilerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Özel okullar, fiyat artışı yaparken yönetmelikte belirlenen kurallara bağlı kalmalıdır. Eğitim hizmeti dışındaki ücretlerde velilere zorlama yapılamaz. Velilerden kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa buna karşı çıkılmalıdır. Bu durumlarda veliler şikayet için; il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmalılar. Maddi zararların tanzimi için ise tüketici hakem heyetlerine başvurmalılar.

"ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ŞİKAYETLER ARTIYOR"

Hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artıştan sonra en çok şikayetin özel okul ücretleri konusunda yapıldığını aktaran Küçük, şu açıklamada bulundu:

Eğitim kurumlarının ticarethane gibi yönetilmemesi gerekiyor. Yüksek fiyatlar verip isteyen bu hizmeti alsın isteyen almasın yaklaşımı doğru değil. Eğitim hizmeti fırsat eşitliğine dayalı, toplumun her bireyine sürekli ve eşit sunulması gereken bir hizmettir. Ötekileştirici söylemleri doğru bulmuyoruz.

"ÖĞRENCİLERE TİCARİ KÂR NİYETİYLE YAKLAŞILMAMALI"

Özel okul ücretlerinin ve zam oranlarının Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine uygun olması gerektiğini belirten Küçük, şöyle konuştu:

Ülkemizde özel okullar konusunda bir yol ayrımına gelindi. Son dönemde özel okullar, eğitim kurumu olmanın ötesinde bir ticaret işletmesi gibi hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının verdiği hizmetlere ilişkin her şeyi yönetmelikle belirlemiştir. Eğitim ücreti dışında kırtasiye, kitap, yemek, servis gibi giderler için alınmak istenen ücretler velilerin onayı olmadan alınamaz, bu konu yönetmelikle belirlenmiştir. Öğrencilere ticari kâr niyetiyle yaklaşılmamalı.



