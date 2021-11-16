Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azalışla 171,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayınlandı. Yayınlanan verilere göre, eylülde 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 199 milyon dolar azalarak 163,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da ticari krediler hariç 1,2 milyar dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TAHVİL İHRACI BORÇLANMALARI DÜŞTÜ

Geçen yıl sonuna kıyasla, tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolar düşüşle 20,7 milyar dolar oldu.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI AZALDI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 822 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 4 milyon dolarlık düşüşle 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ KREDİ BORÇLANMALARI AZALIŞ GÖSTERDİ

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 31 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 39,9 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar eylülde 2020 sonuna göre 2 milyar dolar azalarak 106,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,4 milyar dolar azalarak 8 milyar dolara indi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.