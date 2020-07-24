Pakdemirli: Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi çiftçilere yapılacak destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını ve ödeme miktarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde çiftçilere yapılacak destek ödemelerinin detaylarını açıkladı.

24 Temmuz tarihinde saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak olan desteklere ilişkin Destek Ödeme kalemleri ve miktarları belirlendi.

358 MİLYON 204 BİN LİRALIK DESTEK

Bakan Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." ifadelerinin ardından miktarların şu şekilde olacağını açıkladı:

"Çiğ Süt Desteği ödemesi 254 bin 300 üreticimizin 2.45 milyon ton çiğ sütü için 329.4 milyon lira,

Hububat Ve Baklagil Desteği 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

Dane Mısır Desteği 522 üreticimize 506 bin lira,

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

Toprak Analizi Desteği 176 bin lira,

Mazot Gübre Desteği 102 üreticimize 74 bin lira,

Kırsal Kalkınma Desteği 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

Uzman Eller Projesi 9 projeye 880 bin lira,

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''