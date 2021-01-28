Palandöken'de kayak, koronavirüs tedbirlerine göre devam ediyor

Palandöken'de kayak, koronavirüs tedbirlerine göre devam ediyor

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl tatili döneminde Erzurum'un ünlü kayak merkezi Palandöken'de tatilcilerin yoğunluğu arttı.

Dünyada ve Avrupa'da toplam pist uzunluğu bakımından üçüncü sırasında yer alan, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'deki otellerin şu an ki doluluk oranları, yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Yarıyıl tatilini fırsat bilip gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

OTELLER VE KAYAK TESİSLERİ SIK SIK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasının avantajıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken'de oteller ve kayak tesisleri, salgına karşı sıklıkla dezenfekte ediliyor.

Güvenli turizm sertifikası bulunan otellerde ve tesislerdeki kafeteryalar başta olmak üzere genel alanlarda havalandırmayı sağlayan hepa filtre sistemi kullanılıyor.

TEDBİRLİ KAYAK YAPILIYOR

Kristal kar kalitesine sahip Palandöken'de ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın "kayak otelleri" ile ilgili genelgesinde yayınladığı kurallar kapsamında restoranlar ve ortak kullanım alanlarının kapasitesine göre müşteri alınıyor.

Palandöken'deki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, salgın tedbirlerine uymak kaydıyla hafta sonu da pistlerde kayak yapabiliyor.