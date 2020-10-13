Sivas'ta sıcak çermik termal bölgesinde bulunan ve rengi nedeni ile Altınkale denilen alanda, gelecek turistleri ağırlamak için gereken aşamalar tamamlandı.

Denizli Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu, Sivas Altınkale projesinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, 10-15 gün sonra açılışını gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi.

YÜKSEK KÜKÜRTTEN DOLAYI RENGİ SARI

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapıldı.

Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından Sivas'a değer katması bekleniyor.

Pamukkale travertenlerinin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazır VİDEO

"SİVAS'A DEĞER KATACAK"

Altınkale Projesi'nin Sivas'a değer katacağını ifade eden Vali Ayhan, "Sivas’ın önemli turizm noktalarından birisi olan termal bölgesindeyiz. Burası hakikaten şifa kaynağıdır. Turizm çeşitliliğini biraz daha artırmak anlamında termal özelliğinden faydalanarak, kükürtün renginden faydalanarak, Pamukkale’ye benzer Altınkale projesini yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buraya adeta bir renk ve heyecan verdi." dedi.

AY SONUNDA AÇILACAK

Altınkale Projesi'nin ay sonunda hizmete açılacağını söyleyen Ayhan, "Burası Sivas termal turizmi açısında da cazibe merkezi olacak. Yüksek Hızlı Tren ile birlikte Sivas yoğun bir ziyaretçi beklemekte, bunun içinde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmekteyiz." diye konuştu.

SERPİNCİK GÖLETİ TURİZME KAZANDIRILIYOR

Vali Salih Ayhan, ayrıca il merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti’nde de incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, Serpincik Göleti'nin de turizme kazandırılması için proje hazırlanacağını belirtti.