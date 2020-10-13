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    Pamukkale travertenlerinin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazır

    Sivas'ta sıcak çermik termal bölgesinde bulunan ve rengi nedeni ile Altınkale denilen alanda, gelecek turistleri ağırlamak için gereken aşamalar tamamlandı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 17:29
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    Pamukkale travertenlerinin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazır

    Denizli Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu, Sivas Altınkale projesinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, 10-15 gün sonra açılışını gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi.

    Pamukkale travertenlerinin kardeşi Altınkale açılışa hazır #1

    YÜKSEK KÜKÜRTTEN DOLAYI RENGİ SARI

    Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapıldı.

    Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından Sivas'a değer katması bekleniyor.

    Pamukkale travertenlerinin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazır VİDEO

    Pamukkale travertenlerinin kardeşi Altınkale açılışa hazır #2

    "SİVAS'A DEĞER KATACAK"

    Altınkale Projesi'nin Sivas'a değer katacağını ifade eden Vali Ayhan, "Sivas’ın önemli turizm noktalarından birisi olan termal bölgesindeyiz. Burası hakikaten şifa kaynağıdır. Turizm çeşitliliğini biraz daha artırmak anlamında termal özelliğinden faydalanarak, kükürtün renginden faydalanarak, Pamukkale’ye benzer Altınkale projesini yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buraya adeta bir renk ve heyecan verdi." dedi.

    Pamukkale travertenlerinin kardeşi Altınkale açılışa hazır #3

    AY SONUNDA AÇILACAK

    Altınkale Projesi'nin ay sonunda hizmete açılacağını söyleyen Ayhan, "Burası Sivas termal turizmi açısında da cazibe merkezi olacak. Yüksek Hızlı Tren ile birlikte Sivas yoğun bir ziyaretçi beklemekte, bunun içinde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmekteyiz." diye konuştu.

    Pamukkale travertenlerinin kardeşi Altınkale açılışa hazır #4

    SERPİNCİK GÖLETİ TURİZME KAZANDIRILIYOR

    Vali Salih Ayhan, ayrıca il merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti’nde de incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, Serpincik Göleti'nin de turizme kazandırılması için proje hazırlanacağını belirtti.

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