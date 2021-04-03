Pandemi çalışma seçimlerimizi de etkilemeye başladı

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki çalışanların yüzde 23’ü salgın sürecinde iş değiştirmeyi düşünüyor.

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, pandemide dijital araçların da yardımıyla kendi işini kurma konusunda toplum tarafından cesur adımlar atıldığı belirlendi.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, iş-yaşam dengesinin bozulması gibi pek çok faktör, çalışanların kariyer beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye’de genç nüfus ile yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıktığını belirten online eğitim platformu kurucusu Raif Kamacı, “Özellikle pandemiyle, iş yaşamından beklentiler de değişti. Anlam arayışları artarken gelişen dijital araçlar, kendi işini kurmak isteyen beyaz yakalıların harekete geçmesini kolaylaştırıyor. Biz de reklam eğitimlerinden ödeme altyapılarına pek çok alanda girişimci adaylarına yeni yetkinlikler kazandırıyoruz.” dedi.

“KENDİ İŞİNİ KURMADA İLK TERCİHLER E-TİCARET VE E-İHRACAT”

"Toplantıdan alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye pek çok ihtiyacının karşılığını dijitalde bulanlar, cesur adımlar atmanın da eskisi kadar zahmetli olmadığının farkına vardı ve dijital altyapıları kullanarak kendi işlerini kurmaya yöneldi. Pandemi sürecinde e-ticarette yaşanan ivmelenme, bu alanda pek çok iş fikrinin doğmasını sağladı.” şeklinde konuşan Kamacı, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihinin e-ticaret ve e-ihracat olduğuna dikkat çekti.