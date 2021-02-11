Pandemi dönemi tasarrufu artırdı

EUROSTAT verilerine göre, koronavirüs ile birlikte hane halkı tasarrufları artarken, yılın ikinci çeyreğinde en üst noktaya ulaşıldı.

Koronavirüs nedeni ile tüketim yapamayan halk ve kurumlar kazançlarını daha az harcayarak tasarruflu bir döneme geçti. Ayrıca bu dönemde elde olan varlıkları gelecek endişesi ile konuma eğilimi arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

KORONAVİRÜS TASARRUFA YÖNETTİ

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün hane halkı tüketimi ve tasarruflarına etkisi belli oldu.

Böylelikle geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalarda düşüş yaşanırken, tasarrufun en üst noktaya ulaştığı görüldü.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde tasarruf düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

Rapor Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsarken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde brüt harcanabilir gelirinde sıfırın altına düştüğü gözlendi. Bireysel tüketim harcamalarına bakıldığında ise normalde 3-4 bandı seyrederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde eksi 15’lere düştüğü gözlendi. Üçüncü çeyrekte ise eksi 4 seviyesine geri çekildi.