Pandemi döneminde ahşap evlere ilgi yoğunlaştı

Pandemi dönemi ile birlikte tercihler değişti ve vatandaşlar sağlık açısından özellikle ahşap evlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl mart ayında görünmeye başlayan koronavirüs hastalığı sonrası başlayan kısıtlamalar ile vatandaşların dağ evlerine ve hobi evlerine olan ilgisi arttı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde faaliyet gösteren yaklaşık 100 kereste fabrikası pandemi döneminde tam kapasite çalışırken, çoğu iş yeri vardiya sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor.

"EN BÜYÜK İLGİ HOBİ EVLERİNE"

Kereste sektörü tarihin en hareketli günlerini yaşıyor. Hem yurt içi hem yurt dışı satışlarında patlama yaşanan sektörde en büyük ilgiyi ise hobi evleri görüyor.

"KERESTE SATIŞLARI ARTTI"

İlçede müteahhitlik yapan Ayhan Çalım, 2020 yılı sonrası inşaat sektöründe artan ilginin özellikle hobi evlerinde patlama yaşadığını söyledi. Bu ilginin keresteye olan ilgiyi de arttırdığını ifade eden Çalım, bu durumun ekonomiye de katkı sağladığını belirtti.

"KAVAK VE KERESTE SATIŞINDA İŞLER YÜZDE YÜZ ARTTI"

Kavak ticareti yapan Yaşar Kayabey ise, “İşlerimiz geçen seneye göre pandemi sebebi ile yüzde 100 arttı.” dedi. Fiyatlarda ve taleplerde ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Kayabey, kavak ve kerestelerin bağ bahçe evlerinde ve çatılarda kullanıldığını hatırlattı.

"BUNGALOV VE AHŞAP EVLER"

Ahşap ev üzerine üretim yapan Yavuz Pişkin, pandemi sonrası bungalov evlere, ahşap evlere ilginin artığını, işlerinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Ahşapla ilgili vatandaşların kafasında çelişkilerin de olduğunu hatırlatan Pişkin, “Ahşap yanar mı, çürür mü diye. Fakat biz bu ahşapları ilçemizde bulunan emprenye tesisinde ilaçlayarak ömrünü 40 yıl daha arttırıyoruz. Bu sayede kurt, böcek ve yanmaya karşı daha dayanıklı hale getiriyoruz. Ayrıca ısı yalıtımı betonarme evlere göre daha fazladır. Sağlıklı bir yaşam için bu tip evler betondan daha sağlıklıdır.” dedi.