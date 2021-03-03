Pandemi döneminde ekmek ve gıda maddelerinde israf azaldı

Araştırmaya göre, insanlar dışarıdan yemek siparişi vermek yerine yiyeceklerini evlerinde hazırlıyor. Bu da israfı önlüyor.

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de gıda israfının azaldığı bir araştırma ile ortaya konuldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde akademisyenler ile Çin Zhejiang Üniversitesi Biyosistem ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Balarabe B. Ismail, “Türkiye'de Covid- 19, ev mutfaklarındaki israfı nasıl etkiledi?” konulu araştırma yaptı.

Akademisyenler, Türkiye'deki 75 farklı şehirde 1.500 kişi üzerinde araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma sonucunda katılımcıların yüzde 80'inin dışarıdan paket servis yemek alışverişi yapmadığı ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğunun evde ekmek ve yemek yaptığı, ekmeklerin ve diğer gıdaların da israf edilmediği sonucuna varıldı.

“EKMEK VE DİĞER GIDA MADDELERİNDE İSRAF AZALDI”

Türk halkının pandemide gıda problemini evde çözdüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Osman Çavuş, şunları söyledi:

"Araştırma sonuçları çok dikkat çekici. Evlerde özellikle pandemi döneminde başta ekmek olmak üzere birçok gıdada israfın anlamlı bir azalma görüldüğünü fark ettik. Katılımcıların yüzde 80'inin fazla dışarıdan alışveriş yapmadığını, paket servis almadığını, ekmek alımını durdurduğunu ve kendilerinin yaptığı ekmeğin israf edilmediği sonucuna vardık. En önemli sonuç başta ekmek ve diğer gıda maddelerinde israfın ciddi anlamda azaldığı sonucuydu."

“AMERİKA, AVRUPA VE ÇİN'DE İSRAF ARTTI”

Yurt dışında yapılan araştırmalara da değinen Çavuş, "Amerika'da yapılan araştırmalara baktığımızda üretilen gıdanın yüzde 40'ı israf ediliyor. Pandemi döneminde Amerika, Avrupa ve Çin'de yapılan araştırmalara baktığımızda israfın arttığı yönünde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Paket yiyeceğe bağlı olarak gelen yiyeceği beğenmeme gibi çöpe gitme durumu var. Ama Türkiye'de bu durum tam tersi. Türkiye'de israfta bir azalma olduğu, özellikle paket gıdalardaki alışın da azaldığını gördük. Bunun için Türkiye'nin daha az israf yaptığını söyleyebiliriz." dedi.