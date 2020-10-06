Pastacılık ürünleri ihracatımız 9 ayda 1,5 milyar dolara ulaştı

İhraç ettiğimiz ürünleri incelediğimizde, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre pastacılık ürünlerinde kapasitenin yüzde 12,2 artarak, yaklaşık 1 milyar 5 milyon dolara ulaştığı görülüyor.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 8,4 artarak 5 milyar 244 milyon dolar oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin alt sektörlerini kuru baklagiller, hububat, değirmencilik ürünleri, yağlı tohum ve meyveler, bitkisel yağ, şeker ve şeker mamulleri, kakao, pastacılık ürünleri ve diğer ürünler oluşuyor.

PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

Bu sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla dış satım, "pastacılık ürünleri"nden yapıldı. Pastacılık sektörünün ihracatı yılın 3 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 1 milyar 490 milyon dolara ulaştı.

Ayrıca ocak-eylül dönemindeki makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,7 artarak 558 milyon 200 bin dolara ulaştı. Bu dönemde tatlı bisküvi ve gofret ihracatı 501 milyon 6 bin dolar, bulgur ihracatı 96 milyon 700 bin dolar ve diğer pastacılık ürünleri ihracatı 333 milyon 800 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

884 MİLYON 900 BİN DOLAR DEĞERİNDE DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNÜ SATILDI

Buğday unu, irmik, malt, nişasta gibi ürünlerin ihracatını kapsayan "değirmencilik ürünleri" sektörünün dış satımı ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak 884,9 milyon dolara geriledi.

Soya, palm, ham ve rafine ayçiçek, margarin ve mısır gibi yağların ihracatının gerçekleştirildiği "bitkisel yağ" sektörünün dış satımı ise yüzde 37,9 artarak 733 milyon 600 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde şeker ve şeker mamullerinden 440 milyon 100 bin dolarlık, kakao ve müstahzarlarından 425 milyon 800 dolarlık, kuru baklagillerden 280 milyon 100 bin dolarlık, yağlı tohum ve meyvelerden 200 milyon 500 bin dolarlık, hububattan 40 milyon 400 bin dolarlık ürün satıldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına dahil diğer ürünlerden ise 748 milyon 500 bin dolarlık dış satım yapıldı.

SEKTÖR ÜRÜNLERİNİN EN BÜYÜK TALİBİ IRAK

Yılın 9 ayında, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini en çok Irak satın aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 960 milyon 400 bin dolar oldu. Irak'ı 276 milyon 200 bin dolarla ABD, 199 milyon 800 bin dolarla Suriye, 187 milyon 800 bin dolarla Yemen ve 173 milyon 200 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti.