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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12 arttı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacminin, 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2020 - 10:38
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 10:41
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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait perakende satış endekslerini açıkladı.

    Ekimde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 yükseldi.

    PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12 arttı #1

    PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 24,3 YÜKSELDİ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,5, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 28,9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttığı bildirildi.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12 arttı #2

    PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,4 ARTTI

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2 ve otomotiv yakıtı satışların yüzde 2,1 arttığı görüldü.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12 arttı #3

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