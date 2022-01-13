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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,3 artış gösterdi

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 ve aylık yüzde 1,3 yükseldi.
    • AA
    • 13.01.2022 - 10:22
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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,3 artış gösterdi

    Kasım ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 yükseldi.

    SATIŞ HACMİ AYLIK 1,3 ARTTI

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

    perakende

    PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 45,5 ARTIŞA GEÇTİ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 46,9 arttı.

    CİRO AYLIK YÜZDE 6,1 YÜKSELDİ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,7 arttı.


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