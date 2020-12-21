Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar düştü

Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol firmasının toplam geliri, koronavirüs salgınının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 azaldı.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, yılın üçüncü çeyreğinde en çok gelir sağlayan firma olarak kayıtlara geçti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Küresel petrol talebindeki azalış, petrol fiyatlarının nisanda son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

BRENT PETROLGERİLEDİ

Dünya genelinde en yaygın referans olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 62 dolarken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 30,6 düşüşle 43 dolara geriledi ve şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiledi.

14 petrol firmasının bilançolarına göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile İngiliz BP, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor temmuz-eylül döneminde toplam 5 milyar 500 milyon dolar zarar etti.

EQUINOR EN FAZLA ZARAR EDEN ŞİRKET OLDU

Petrol devleri arasında en fazla zarar eden şirket 2 milyar 100 milyon dolarla Equinor oldu. Bu şirketi, 800 milyon dolar zararla Rosneft ve 680 milyon dolar zararla ExxonMobil izledi.

Söz konusu dönemde, Royal Dutch Shell, Fransız Total, Rus Lukoil ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ise toplam 13 milyar 200 milyon dolar kazanç sağladı. Bu kazançtan en büyük payı toplam 11 milyar 800 milyon dolarla Saudi Aramco elde etti.

ROYAL DUTCH SHELL'İN GELİRİ YÜZDE 50 AZALDI

Petrol devlerinin toplam geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 milyar dolar (yüzde 35,6) azalarak 271 milyar 300 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, Royal Dutch Shell en fazla gelir kaybeden şirket olarak kayıtlara geçti. Şirketin geliri yüzde 50 (44 milyar 800 milyon dolar) azalarak 44 milyar 700 milyon dolara geriledi.

Geliri en fazla düşen diğer firmalar 25 milyar 100 milyon dolarla (yüzde 36,2) BP, 18 milyar 800 milyon dolarla (yüzde 28,9) ExxonMobil ve 17 milyar 600 milyon dolarla (24,8) Saudi Aramco oldu.