Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte yüzde 18,5 düştü Dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin yılın ilk çeyrek kârları açıkladı. Petrol devlerinin kârı ilk çeyrekte yüzde 18,5 düşerek 66 milyar dolar oldu.

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Petrol şirketlerini kârlılığı yakından takip ediliyor.

Dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 66 milyar dolar oldu.

Amerikalı ExxonMobil ve Chevron ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Rus Rosneft, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu yılın ilk çeyreğindeki toplam kârı 2023'e göre yüzde 18,5 düştü.

Saudi Aramco 27,3 milyar dolar kâr elde etti

Söz konusu dönemde, Saudi Aramco 27,3 milyar dolar, ExxonMobil 8,2 milyar dolar, Shell 7,7 milyar dolar, bp 2,7 milyar dolar, Chevron 5,5 milyar dolar, Equinor 2,6 milyar dolar, Eni 1,3 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı.

Geçen yılın ocak-mart dönemine kıyasla, Saudi Aramco yüzde 14,4, ExxonMobil yüzde 28,1, Shell yüzde 19,8, bp yüzde 46, Chevron yüzde 16,7, Eni yüzde 48, Equinor yüzde 46,9 daha az kâr açıkladı.

Geçen yılın ilk çeyreğindeki rakamlar

Saudi Aramco geçen yılın ilk çeyreğinde 31,9 milyar dolar, ExxonMobil 11,4 milyar dolar, Royal Dutch Shell 9,6 milyar dolar, bp 5 milyar dolar, Chevron 6,6 milyar dolar, Eni 2,5 milyar dolar, Equinor 4,9 milyar dolar kâr etmişti.

Rosneft kârını artırdı

Bu dönemde, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft ise kârını en fazla artıran şirket oldu. Şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 35 yükselerek 5,4 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın ilk 3 ayında 5,6 milyar dolar gelir açıklayan Fransız enerji şirketi Totalenergies de bu yılın aynı döneminde kâr oranını yüzde 1,8 artırarak 5,7 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Söz konusu firmalar, geçen yılın ilk 3 ayında 81 milyar dolar civarında net gelir elde ederken bu yılın aynı dönemindeki gelirleri 66 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlara göre, kârını en fazla artıran Rosneft, maliyetleri düşürme ve daha verimli çalışma konusunda Rus petrol şirketleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)