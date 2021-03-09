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    Petrol fiyatı kâr satışlarıyla düştü

    Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait yükleme tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan kâr satışları ve doların güç kazanması ile düşüşe geçti.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 09:39
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    Petrol fiyatı kâr satışlarıyla düştü

    Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerini gördükten sonra, 68.82 dolara kadar indi.

    PETROL SALDIRI SONRASINDA DEĞERLENMİŞTİ

    Yemen'de Husiler'in, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırmasının etkisiyle hızlı tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı, bu gelişmenin ardından gelen kâr satışları ile yüzde 1,6 düştü.

    “GELİŞME BİR MİKTAR KÂR SATIŞI İÇİN BİR İŞARET”

    Analistlere göre Suudi Arabistan'daki saldırının ardından üretim ve ihracat tesisleri önemli ölçüde zarar görmeden çıktı; bu nedenle piyasa bu gelişmeyi bir miktar kâr satışı için bir işaret olarak değerlendirdi. Küresel ham petrol ve ürün stokları son OPEC + kararıyla düşmeye devam ediyor.

    Petrol fiyatlarındaki tırmanış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutmalarıyla bu yılın içinde yüzde 30'dan fazla yükseldi.

    Petrol fiyatı kâr satışlarıyla düştü #1

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