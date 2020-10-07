Petrol fiyatları, ABD stoklarındaki artış nedeniyle düştü

Ham petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren verilerin ardından düşme eğilimine girdi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 951 varil yükseldi.

ABD ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

TRUMP, KORONAVİRÜS DESTEK PAKETİ GÖRÜŞMELERİNİ KESİNCE

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire kesmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Uluslararası petrol piyasalarında kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.65 düşüşle 40 dolara inerken, aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.20 dolar düşüşle 42.12 dolara geriledi.

Spot piyasalarda da Bren petrol 41.79 dolara, Batı Teksas hafif petrolü de 39.96 dolara indi.