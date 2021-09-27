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    Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor

    Dünyanın bazı yerlerinde pandemi kısıtlamalarının normalleşmesi ile birlikte seyahatler canlanınca petrole olan talep hızla yükseldi.
    • REUTERS
    • 27.09.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:06
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    Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç hafta yükseliş kaydettikten sonra bugün yüzde 1,5 artışla 79,23 dolardan işlem gördü.

    HAM PETROL TEMMUZDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

    ABD hafif ham petrolü, geçen hafta art arda beşinde hafta yükseliş kaydettikten sonra bugün yüzde 1,5 artışla temmuzdan bu yana en yüksek seviyesi olan 75,09 dolarda işlem gördü.

    PETROLÜN DEĞİŞİM YÜZDESİ VE SON İŞLEM FİYATI

    Brent petrolü yüzde 1.17 artışla 79 dolar

    ABD hafif petrolü yüzde 1.19 artışla 74,86 dolar

    Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor #1

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