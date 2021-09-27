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Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor

Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor

Dünyanın bazı yerlerinde pandemi kısıtlamalarının normalleşmesi ile birlikte seyahatler canlanınca petrole olan talep hızla yükseldi.