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- Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor
Petrol fiyatları arz endişeleriyle artmaya devam ediyor
Dünyanın bazı yerlerinde pandemi kısıtlamalarının normalleşmesi ile birlikte seyahatler canlanınca petrole olan talep hızla yükseldi.
- REUTERS
- 27.09.2021 - 09:47
- Güncelleme : 27.09.2021 - 10:06
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç hafta yükseliş kaydettikten sonra bugün yüzde 1,5 artışla 79,23 dolardan işlem gördü.
HAM PETROL TEMMUZDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE
ABD hafif ham petrolü, geçen hafta art arda beşinde hafta yükseliş kaydettikten sonra bugün yüzde 1,5 artışla temmuzdan bu yana en yüksek seviyesi olan 75,09 dolarda işlem gördü.
PETROLÜN DEĞİŞİM YÜZDESİ VE SON İŞLEM FİYATI
Brent petrolü yüzde 1.17 artışla 79 dolar
ABD hafif petrolü yüzde 1.19 artışla 74,86 dolar