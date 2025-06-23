İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurması, petrol fiyatlarını düşürdü

İran’ın Katar’daki ABD hava üssüne düzenlediği füze saldırısı sonrası petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşandı. İlk anda fiyatlar bir miktar yükselse de yatırımcılar, saldırının enerji altyapısına değil yalnızca askeri hedeflere yönelik olduğunu, İran’ın gerilimi sınırlı tutma niyetini yansıttığını düşündü. Bu değerlendirme, enerji piyasalarında sert bir düzeltmeyle sonuçlandı.

Brent ham petrol varil fiyatı yaklaşık %6 düşüşle 81,40 dolardan 71,11 dolara geriledi.

WTI (West Texas Intermediate) piyasasında da benzer bir düşüş gözlendi; önceki kazanımlar büyük ölçüde geri verildi.

ANALİST YORUMU: KONTROLLÜ MÜDAHALE

Gallo Partners Baş Yatırım Yetkilisi Michael Alfaro, İran’ın saldırılarını yalnızca askeri üslerle sınırlı tutmasının “petrolü siyasi silah olarak kullanmaktan kaçındığının göstergesi” olduğunu belirtti. Commodity Context'ten Rory Johnston da piyasalardaki satış dalgasının bu analize dayandığını, yatırımcıların gerilimin tırmanmasını beklemediğini söyledi.

TAHRAN'IN NİYETLERİ VE BÖLGESEL KONJONKTÜR

Bazı İranlı muhafazakâr siyasiler, ABD’ye misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma çağrısında bulunmuştu; ancak saldırının sonuçları, böyle radikal bir adımın kısa vadede düşünülmediğini gösterdi. Şu an itibarıyla Orta Doğu petrol arzında herhangi bir kesinti yaşanmadı.

TRUMP, "PETROLÜ DÜŞÜK TUTUN" DEMİŞTİ

ABD’de bazı kesimler, petrol fiyatlarının yükselmesinin İran gibi ülkeleri güçlendirdiğini savunarak üreticilere daha fazla üretim çağrısı yaptı. Donald Trump da Twitter muadili Truth Social’da üreticileri “petrolü düşük tutmaları” yönünde açıkça ikna etmeye çalıştı. Uzmanlar ise ABD başkanının fiyatları doğrudan kontrol edemeyeceğini; çözümün İran’ı enerji altyapısını hedef almaktan caydırmakta yattığını belirtiyor.

REZERV MÜDAHALESİ VE GELECEK GÖRÜNÜM

Biden yönetimi, Ukrayna krizi sırasında Stratejik Petrol Rezervi’nden çekim yaparak fiyatları düşürmüştü; ancak etkisi sınırlı kaldı. Mevcut ivmede, jeopolitik gelişmelerin hâlâ piyasada oynaklık yaratmaya devam etmesi bekleniyor.

İran’ın saldırısı, başlangıçta petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemiş olsa da, saldırının yapıyı hedef almaması ve sınırlı olması piyasaları rahatlattı. Brent ve WTI'da sert düşüş yaşandı; gelecekte jeopolitik riskler yeniden oynaklık yaratabilir.