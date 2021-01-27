Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Global piyasalarda emtia fiyatları, yaşanan ekonomik olayların ve koronavirüs salgınının etkisiyle dalgalanıyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşün ve dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de koronavirüs vakalarında yaşanan günlük artışın düşmesinin talebi destekleyeceği umutlarıyla yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 22 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 270 bin varil geriledi.

ABD'DE BENZİN STOKLARI YÜKSELDİ

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 60 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 400 bin varil yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

ABD'DEKİ DESTEK PAKET BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Altın fiyatları ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının sonuçlarını ve dünyanın en büyük ekonomisinde açıklanması beklenen canlandırma paketine ilişkin beklentilerle hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.25 artışla 56.01 dolar, Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 52.98 dolar, altın yüzde 0.12 düşüşle 1,849.10 dolar, gümüş yüzde 0.18 düşüşle 25.41 dolar, bakır yüzde 0.13 düşüşle 7,995.00 dolar, platin yüzde 0.66 düşüşle 1,094.77 dolar, paladyum yüzde 0.20 düşüşle 2,324.99 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN DÜŞTÜ

İç piyasada gram altın 437 liraya, çeyrek altın 723 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 878 liraya geriledi.