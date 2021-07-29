Petrol ithalatı mayıs ayında yüzde 9,9 arttı

Petrol ithalatı mayısta en fazla Irak, Rusya ve Kazakistan'dan olmak üzere yüzde 9,9 artışa geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 3 milyon 389 bin 258 tona dayandı.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11 büyüdü ve 2 milyon 589 bin 725 tona çıktı.

MOTORİN İTHALATI ARTIŞA GEÇTİ

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 691 bin 614 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 85 bin 749 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 751 bin 460 tonla Rusya ve 402 bin 898 tonla Kazakistan izledi.

ÜRETİMİN ARTMASI ENERJİ İHTİYACINI KÖRÜKLEDİ

Geçen yıl, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve petrol ürünleri tüketimi ve satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, petrol ithalatı ve tüketiminin bu yıl mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 artarak 177 bin 173 tona, motorin satışları ise yüzde 12,3 artarak 1 milyon 820 bin 335 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 14,3 artışla 2 milyon 86 bin 210 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI TÜM ÜRÜNLERLE BİRLİKTE YÜZDE 30 ARTTI

Geçen yıl salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörü durma noktasına gelirken, havacılık yakıtları ihracatı ve tüketimi de büyük düşüş göstermişti. Son aylarda ise havacılık yakıtları ihracatında toparlanma başladı. Havacılık yakıtları ihracatı mayısta yüzde 42,5 artarak 181 bin 329 tona yükseldi. Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 110,9 artışla 119 bin 424 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 68,3 artışla 230 bin 852 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 24,3 azalışla 275 bin 860 tona geriledi. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yüzde 30 arttı ve 1 milyon 52 bin 25 ton olarak hesaplandı.