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    Petrol üreticilerinin toplantısı sonrası petrol fiyatları arttı

    OPEC+'nın toplantısında petrol arzında değişiklik yapılmaması yönünde bir karar çıkacağı beklentileri fiyatları yukarı çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2021 - 11:12
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    Petrol üreticilerinin toplantısı sonrası petrol fiyatları arttı

    OPEC+'nın dün başlayan ve bugün devam edecek toplantısı sonrasında Brent petrolün varili 64,70 dolardan, ABD ham petrolünün varili de 61,60 dolardan işlem görüyor.

    TOPLANTI VİANA’DA

    Dünyadaki rezervlerin çoğunu elinde ulunduran 12 ülkeden oluşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

    ALTIN FİYATLARI 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKIN DURUYOR

    Petrol fiyatları gibi altın fiyatları da gelişmelerden etkileniyor. ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareket, altın fiyatlarını 9 ayın en düşük seviyesine yakın tutmaya devam ediyor. Dün 1.701 dolar desteğine kadar gerileyen spot altın, bu sabah 1.715 dolar civarında.

    Petrol üreticilerinin toplantısı sonrası petrol fiyatları arttı #1

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